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Президентом «Оренбурга» назначили Кирилла Волженкина

Кирилл Волженкин сменил Василия Еремякина на посту президента «Оренбурга».

Источник: Официальная страница ФК "Оренбург" в VK

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Василий Еремякин покинул пост президента «Оренбурга», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Отмечается, что он представил своего преемника Кирилла Волженкина. Еремякин был назначен президентом «Оренбурга» в мае 2020 года. Тогда он сменил Владимира Кияева.

Новым спортивным директором «Оренбурга» назначен Исмаил Ибрагимов. Его предыдущим местом работы была калининградская «Балтика», где он работал на аналогичной должности.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» с восемью баллами располагается на последней, 16-й строчке.

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