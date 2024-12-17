Николич — о будущем ЦСКА: «Есть только одна вещь, заставляющая меня нервничать»

Есть только одна вещь, которая заставляет меня нервничать — это посредственность. Средние футболисты, средние люди вокруг меня, менталитет середняка. С этим никогда не будет ничего чемпионского. У меня должна быть или работа на будущее, или сразу качество. Такой подход добавляет успех. Так же я думаю в ЦСКА. Либо берем игрока на будущее, инвестируем деньги, время — и через год-два у нас будет чемпионская команда. Или к этому костяку сразу добавляем качественных футболистов, которые на голову выше тех, кто есть. И тогда мы будем сразу участвовать в чемпионской гонке«, — заявил Николич в интервью “Коммент. Шоу”.