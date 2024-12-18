«В России у детей нет повального желания играть в футбол». Карпин — об Испании, Глушенкове и мыслях уйти из сборной

«В детстве занимался хоккеем, да. До определенного времени можно было это совмещать: летом футбол, а зимой — хоккей. А то ли в 13, то ли в 14 лет уже мне сказали определяться… Выбрал футбол. Почему? Не знаю… Честно? Что перевесило? Мы на открытом катке (играли) и дворцов не было. Вот этот рюкзак таскать с собой, который был больше меня в тот момент… Неважно, сколько времени, но ты по холоду идешь с этим мешком. Тренировки там чуть ли не в 7 утра начинались, я помню. Вставать, идти, потом это все на себя надевать, потом на холоде кататься на льду, лицо все мерзнет. Я думаю, что это повлияло. На футбол летом таскать с собой ничего не надо, и не так холодно».