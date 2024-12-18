Аршавин раскрыл, кого «Зенит» мог подписать вместо Соболева

«Я слышал, что “Зенит” рассматривал Даку. Это, по-моему, было летом или поздней весной. Не логичнее ли было взять его, а не Соболева? “Зениту” нужен был именно русский футболист, потому что иностранцев было много. А так, да, Даку последний год играет сильнее, чем Соболев», — сказал Аршавин в эфире программы «Это футбол, брат».