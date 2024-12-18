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«Есть футбольная карма». Комличенко отреагировал на слова Глушенкова о сборной России

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на пренебрежительные слова форварда «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

Источник: Чемпионат.com

Молодой футболист заявлял, что интереснее тренироваться с легионерами в клубе, чем играть против Вьетнама и Таиланда. После этого Глушенков получил дебютный вызов в сборную России, но не смог поехать туда из-за травмы.

— Есть футбольная карма. Понятно, Глушенков человек состоявшийся и взрослый. Сам понимает, о чём и когда говорит в медиа. Но футбол не обманешь. Когда ты так говоришь и думаешь — вот тебе футбол и возвращает: сразу две травмы. До этого у него травм не было никаких, по-моему.

— Разрыв крестообразной связки был.

— А, «кресты». Но когда они были — ещё в «Спартаке». А так я не помню. Он всегда играл на хорошем уровне. А сейчас — раз — и две травмы подряд. Может быть, это звонок. Футбольный бог тоже присутствует — немножко наказал за это, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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