«Есть футбольная карма». Комличенко отреагировал на слова Глушенкова о сборной России

— А, «кресты». Но когда они были — ещё в «Спартаке». А так я не помню. Он всегда играл на хорошем уровне. А сейчас — раз — и две травмы подряд. Может быть, это звонок. Футбольный бог тоже присутствует — немножко наказал за это, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.