В Госдуме ответили на жалобы футболиста на стоимость продуктов в России

Политик заявил, что футболисту должно быть стыдно за подобные высказывания. Он посоветовал Комличенко играть лучше и получать больше. «Пусть Николай живет скромнее. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам», — посчитал Свищев.