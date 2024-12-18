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Фукс перешел в «Атлетико Минейро»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Защитник Бруно Фукс перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро», сообщается на сайте бразильского футбольного клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до декабря 2028 года. Арендованный ранее у московской команды игрок выполнил условия для автоматической активации опции, после чего «Атлетико Минейро» получил право на выкуп футболиста.

Фукс был арендован бразильским клубом в декабре 2022 года, позднее соглашение было продлено до декабря 2024 года. Он перешел в ЦСКА летом 2020 года из бразильского «Интернасьонала» и получил тяжелую травму в дебютном матче за армейскую команду. Из-за череды повреждений защитник пропустил почти полностью сезоны-2020/21 и 2021/22. Всего за армейцев Фукс провел 19 матчей. Он является олимпийским чемпионом Игр в Токио в составе сборной Бразилии.

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