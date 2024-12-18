Фукс перешел в «Атлетико Минейро»

Фукс был арендован бразильским клубом в декабре 2022 года, позднее соглашение было продлено до декабря 2024 года. Он перешел в ЦСКА летом 2020 года из бразильского «Интернасьонала» и получил тяжелую травму в дебютном матче за армейскую команду. Из-за череды повреждений защитник пропустил почти полностью сезоны-2020/21 и 2021/22. Всего за армейцев Фукс провел 19 матчей. Он является олимпийским чемпионом Игр в Токио в составе сборной Бразилии.