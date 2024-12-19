Игорь Акинфеев составил свой топ вратарей за всю историю футбола

— Только это не рейтинг будет, тем более что я почти всех уже в нашем разговоре вспомнил. И Льва Ивановича мы сразу выносим за скобки. Лев Иванович — отдельно. По детству у меня на первом месте значился Черчесов. Легко, говорят мне, быть сильным вратарем в сильном «Спартаке», а я отвечаю: ты сначала попади в этот сильный «Спартак» да посиди не один год за спиной Дасаева. Дасаев — тоже в топе на все времена. Однозначно. Игра на выходах, пластика, эстетика, надежность — конечно, Дасаев великий вратарь. Вот же парадокс: два спартаковца уже…