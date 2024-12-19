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Андрей Тихонов назвал трёх лучших тренеров в России в 2024 году

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов выделил трёх тренеров в России в 2024 году.

Источник: Чемпионат.com

«Лучший тренер в России за 2024 год? Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова. “Локомотив” довольно неплохо идет, никто не ожидал, что команда так выстрелит, только лишь концовку смазали. Почему не выделил Семака? Я выделил Станковича», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

Локомотив
Спартак
Краснодар
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