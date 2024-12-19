Андрей Тихонов назвал трёх лучших тренеров в России в 2024 году

«Лучший тренер в России за 2024 год? Могу выделить Мусаева, Станковича и Галактионова. “Локомотив” довольно неплохо идет, никто не ожидал, что команда так выстрелит, только лишь концовку смазали. Почему не выделил Семака? Я выделил Станковича», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».