«Динамо» — лучшая атакующая команда РПЛ. Но куда делись эмоции?

Личке явно будет над чем подумать за время отпуска, чтобы, сохранив козыри, нивелировать недостатки. Тем более что в кадровом составе революций явно не ожидается. Точечно бело-голубые наверняка усилятся. В первую очередь речь идет о правом фланге обороны, поскольку через полгода истекает контракт у Дасы. Возможно, найдется желающий его подписать уже нынешней зимой. В «Динамо» много легионеров, так что приоритет — россиянам. В списках значится, в частности, Хлусевич из «Спартака». Если «Ростов» окажется сговорчивым, то бело-голубые не отказались бы и от Глебова. Особенно если «Гвадалахара» сделает предложение по Чавесу, от которого «Динамо» не сможет отказаться.