Как нужно измениться «Спартаку» для борьбы за титул

Есть Станкович, у которого большое имя в Европе. Так почему бы не выдать полномочия ему и приближённым к нему агентам? Пусть он заведёт в «Спартак» футболистов, которые нужны ему для борьбы за титул. А по первой части сезона мы видим, что команда на это способна. У сербского тренера будет карт-бланш, согласует кандидатуры с боссами и получит игроков. И спрос с него будет не только за результат, но и за эффективность этих самых переходов. Таким образом нивелируется прослойка в лице спортдиректора, которому ещё надо влиться в проблематику, наладить контакт с тренером, руководством, игроками. Едва ли это произойдёт быстро. Так что специалист, который превратился в британского менеджера — не самый плохой вариант.