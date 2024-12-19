Генеральный директор «Акрона» рассказал о зарплате Артема Дзюбы

Экс-форвард сборной России Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» на правах свободного агента 12 сентября 2024 года — за день до закрытия трансферного окна. В составе красно-чёрных он провёл 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и три результативных паса.