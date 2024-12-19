Чанов: Помазун справится практически в любой команде РПЛ — один из самых классных вратарей

«Очень трудно судить, кому в РПЛ подойдёт Помазун. Вратарь — такая позиция, которая, в общем-то, подойдёт практически под каждую систему. Задача одна: не пропускать. Правда, теперь добавилась игра ногами. Тут будет зависеть, куда Илья попадёт, какая тактика у команды будет. Но Илья справится с любой ролью и практически в любой команде. Считаю, он является одним из самых классных вратарей в России. В этом нет сомнений», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.