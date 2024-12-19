Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чанов: Помазун справится практически в любой команде РПЛ — один из самых классных вратарей

Российский тренер Вячеслав Чанов оценил перспективы московского ЦСКА Ильи Помазуна, который был отстранён от основной команды.

Источник: Чемпионат.com

«Очень трудно судить, кому в РПЛ подойдёт Помазун. Вратарь — такая позиция, которая, в общем-то, подойдёт практически под каждую систему. Задача одна: не пропускать. Правда, теперь добавилась игра ногами. Тут будет зависеть, куда Илья попадёт, какая тактика у команды будет. Но Илья справится с любой ролью и практически в любой команде. Считаю, он является одним из самых классных вратарей в России. В этом нет сомнений», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь