«Лучше всех в России играют в футбол». Шнякин — о «Спартаке» Станковича

«Спустя время несколько иначе смотрю на эксперименты Станковича с составом и схемой. Это начало пути — и пробы, эксперименты, ошибки обязательны, если хочешь от скульптуры отсечь лишнее. В итоге к декабрю серб подвёл команду, лучше всех в России играющую в футбол. Я даже не представляю, как обидно Деяну уходить на паузу именно сейчас», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.