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Вячеслав Колосков: «Зенит» сбавил, чемпион в РПЛ может смениться

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

«У “Краснодара” опытные игроки. Но дело не в опыте, а в том, как они будут подготовлены. Это определит судьбу чемпионства. Вопрос в том, насколько ровно они пройдут отрезок в 12 матчей. Чемпион может смениться не потому, что кто-то прибавил, а потому, что сбавил “Зенит”. В этом смысле наступило равенство. “Зенит” сыграл первую часть сезона неровно, последние две игры вообще провалил. Но в клубе причину понимают и попытаются её исправить», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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