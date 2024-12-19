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«Атмосфера Крестовского — как театр абсурда». Фанаты «Зенита» выступили с новым заявлением

Фанатское движение «Зенита» под названием «Ландскрона» выступило с новым заявлением по поводу своей деятельности во время Fan ID.

Источник: Чемпионат.com

Активные фанаты бойкотируют матчи РПЛ, на которые доступен вход только по паспорту болельщика.

«Время подводить промежуточные итоги. Прошло два года с момента посещения нами последнего матча в рамках розыгрыша РПЛ. Это был непростой период: выбранный нами путь остаться с “Зенитом” до конца, по сути, противопоставил нас всему российскому фанатскому сообществу, а родной клуб торжественно и с небывалым размахом установил на (уже бывшей) трибуне “Виража” сцену и усадил туда любителей 500 рублей.

Однако время шло и расставляло всё по своим местам: атмосфера Крестовского больше стала походить на театр абсурда, нежели на футбольный стадион, а большинство фанатских движений в итоге приняло решение посещать матчи Кубка. Мы, в свою очередь, стали едиными как никогда и окончательно избавились от иллюзий. Футбол приобрёл небывалую ценность — и понять её можно даже по одной лишь посещаемости Кубка России, где на домашней трибуне B появилось много новых лиц, а на выездах встречается такое количество старых знакомых, что на 90 минут забываешь обо всём… Мы живы, любим «Зенит» и чувствуем себя свободными от обстоятельств — а это не оставляет равнодушным никого.

Спасибо всем участникам этого увлекательного марафона. Мы продолжаем наше движение! Только Питер и «Зенит»! «— сказано в заявлении в соцсетях “Ландскроны”.

Зенит
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