«Атмосфера Крестовского — как театр абсурда». Фанаты «Зенита» выступили с новым заявлением

Однако время шло и расставляло всё по своим местам: атмосфера Крестовского больше стала походить на театр абсурда, нежели на футбольный стадион, а большинство фанатских движений в итоге приняло решение посещать матчи Кубка. Мы, в свою очередь, стали едиными как никогда и окончательно избавились от иллюзий. Футбол приобрёл небывалую ценность — и понять её можно даже по одной лишь посещаемости Кубка России, где на домашней трибуне B появилось много новых лиц, а на выездах встречается такое количество старых знакомых, что на 90 минут забываешь обо всём… Мы живы, любим «Зенит» и чувствуем себя свободными от обстоятельств — а это не оставляет равнодушным никого.