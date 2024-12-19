Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Гуренко назвал проблемные позиции «Локомотива», которые необходимо усилить

Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко назвал проблемные позиции железнодорожников, которые необходимо усилить.

Источник: Чемпионат.com

«Локомотиву» нужно обратить внимание на проблемы в обороне. Команда слишком много пропускает. В атаке команда очень хорошо сбалансирована. Может быть, неплохо иметь нападающего, который хорошо играет головой, способен цепляться за мячи — а-ля Дзюба. Но в РПЛ я таких не вижу, может быть, из-за границы привезти. В центральной зоне Батраков, который раскрылся, — хорошая находка, хоть он и был очень рядом.

Если посмотреть на ближайших конкурентов, то в «Зените» рулят бразильцы, в «Спартаке» и «Краснодаре» — тоже иностранцы. А «Локомотив» — самая русская команда. В обороне играют два иностранца, но пока они не впечатляют«, — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.

Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь