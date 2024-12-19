Сергей Гуренко назвал проблемные позиции «Локомотива», которые необходимо усилить

«Локомотиву» нужно обратить внимание на проблемы в обороне. Команда слишком много пропускает. В атаке команда очень хорошо сбалансирована. Может быть, неплохо иметь нападающего, который хорошо играет головой, способен цепляться за мячи — а-ля Дзюба. Но в РПЛ я таких не вижу, может быть, из-за границы привезти. В центральной зоне Батраков, который раскрылся, — хорошая находка, хоть он и был очень рядом.