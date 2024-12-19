Гуренко: Батракову надо поиграть в «Локомотиве» год-два, чтобы окрепнуть во всех планах

Появляются вбросы, что им интересуются те и эти, но надо проявить себя на международной арене, чтобы смогли понять его истинную силу. Ему надо поиграть в «Локомотиве» год-два, чтобы окрепнуть во всех планах и уметь держать конкуренцию«, — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.