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Гуренко: Батракову надо поиграть в «Локомотиве» год-два, чтобы окрепнуть во всех планах

Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о футболисте железнодорожников Алексее Батракове.

Источник: Чемпионат.com

"Открытие 2024 года однозначно и без конкуренции — Батраков. Думаю, в следующем году он будет прибавлять, у него есть качества для этого. Первый шаг он сделал очень уверенный, сразу закрепился в составе с такой конкуренцией. Парень обязан прибавлять.

Появляются вбросы, что им интересуются те и эти, но надо проявить себя на международной арене, чтобы смогли понять его истинную силу. Ему надо поиграть в «Локомотиве» год-два, чтобы окрепнуть во всех планах и уметь держать конкуренцию«, — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.

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