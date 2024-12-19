Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журавель объяснил успех «Спартака» при Станковиче

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель объяснил успех московского «Спартака» под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича.

Источник: Чемпионат.com

Журналист отметил, что серб нашёл идеальную схему и сочетания игроков, а также создал уникальную атмосферу в команде. Все футболисты красно-белых сейчас играют на кураже, отметил Журавель.

«В эту победную серию он нащупал оптимальный вариант, и Угальде наконец забивает, потому что обрёл для себя стабильную оптимальную роль, и команда побеждает, потому что есть идеальная схема, идеальные взаимодействия, темп, открытая атакующая игра. “Спартак” ещё и куражный, если обращать внимание на какие-то эмоциональные детали: как игроки благодарят тренера, как празднуют голы. Всё это тоже говорит о том, что Станковичу удалось наладить какую-то уникальную атмосферу, помимо того, что “Спартак” просто круто и качественно играет в футбол под его руководством», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

Напомним, Станкович был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре и декабре 2024 года. Журавель участвовал в голосовании в качестве телеэксперта и также выбрал Станковича. «Спартак» ушёл на зимний перерыв на третьем месте в РПЛ.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь