Журавель объяснил успех «Спартака» при Станковиче

«В эту победную серию он нащупал оптимальный вариант, и Угальде наконец забивает, потому что обрёл для себя стабильную оптимальную роль, и команда побеждает, потому что есть идеальная схема, идеальные взаимодействия, темп, открытая атакующая игра. “Спартак” ещё и куражный, если обращать внимание на какие-то эмоциональные детали: как игроки благодарят тренера, как празднуют голы. Всё это тоже говорит о том, что Станковичу удалось наладить какую-то уникальную атмосферу, помимо того, что “Спартак” просто круто и качественно играет в футбол под его руководством», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.