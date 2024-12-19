Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Краснодар» объявил об уходе своего нападающего в «Пари Нижний Новгород»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.

Источник: Чемпионат.com

«Быки» и нижегородцы оформили аренду Александра Кокшарова. Форвард проведет остаток сезона в клубе из Нижнего Новгорода.

Александр Кокшаров — выпускник нашей Академии. На его счету 20 матчей и 4 гола за основную команду клуба", — сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита».

Краснодар
Пари Нижний Новгород