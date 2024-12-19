«Краснодар» объявил об уходе своего нападающего в «Пари Нижний Новгород»

«Быки» и нижегородцы оформили аренду Александра Кокшарова. Форвард проведет остаток сезона в клубе из Нижнего Новгорода.
Александр Кокшаров — выпускник нашей Академии. На его счету 20 матчей и 4 гола за основную команду клуба", — сообщает пресс-служба клуба.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита».