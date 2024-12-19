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«Катастрофа». В «Акроне» объяснили переезд команды в Новогорск

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, почему в ноябре команда поехала тренироваться в Новогорск.

Источник: Чемпионат.com

«Это катастрофа. По сути, ещё один полноценный сбор команды. Они и так полтора месяца зимой вне дома, плюс месяц летом. Это же ненормально. И обсуждаемый проект — самый понятный и реализуемый в адекватные сроки. Чтобы команде не надо было ездить в другие регионы, мы можем сделать нормальный газон, подогрев.

Этой осенью мы тренировались на “Торпедо” в Тольятти. Подогрев работал еле-еле, но им одним не обойтись. В какой-то момент к обслуживанию поля присоединились сотрудники клуба, пытались хоть что-то сделать. Но первый же дождь на полтора дня — и от поля уже ничего не осталось. Хорошо, что переезд в Новогорск уже был запланирован», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Акрон