В «Спартак» едет легенда из Европы. Он чуть не купил 15-летнего Месси и привез Аршавина в «Арсенал»

Когда речь заходит о поиске талантов, Кагигао — фанатик. Многих футболистов он ведет со школьного возраста. Так чуть не подписал 15-летнего Месси в «Арсенал»: несколько раз встречался с его представителями, но трансфер сорвался — Лионелю не дали разрешение на работу в Великобритании. Тогда же Кагигао подписал 15-летнего Сеска Фабрегаса, который стал легендой «Арсенала», а в будущем — его другом. Скаут не сомневался, что Фабрегас станет звездой, ведь уже подростком тот показывал невероятную игру: