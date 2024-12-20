В «Спартак» едет легенда из Европы. Он чуть не купил 15-летнего Месси и привез Аршавина в «Арсенал»

В ноябре «Спартак» расстался с Томашем Амаралом и до сих пор ищет нового спортивного директора. Скоро начнутся зимние сборы, а красно-белые так и не определились с кандидатурой.
Фамилий звучало много, почти все — иностранцы. Инсайдеры подтверждали, что «Спартак» нацелен на иностранного специалиста. А теперь стал известен фаворит — Фрэнсис Кагигао, глава отдела иностранного скаутинга в «Галатасарае. О том, что 55-летний испанец скоро подпишет контракт со “Спартаком”, сообщил турецкий источник Gala Haber.
Кто такой Кагигао? Любимчик Венгера, который нашел Месси и Фабрегаса
Кагигао родился в Лондоне, имеет двойное гражданство, но считает себя скорее испанцем, чем англичанином. Он играл за молодежные команды «Арсенала» и «Барселоны Б», сборную Испании до 19 и до 20 лет. На взрослом уровне выступал в низших испанских лигах, но быстро понял, что его призвание — не на поле. После окончания карьеры Кагигао получил тренерскую лицензию, а затем стал скаутом.
В 1995 году он пришел в «Арсенал», где отработал в скаутском отделе более 23 лет. Сначала отвечал за испанский рынок, затем за европейский и латиноамериканский. В итоге стал главой отдела международного рекрутинга «Арсенала»: входил в трансферный совет клуба и считался правой рукой Арсена Венгера. Тренер очень ценил скаута, который умел находить молодых талантов за скромные цены.
Именно Кагигао привел в «Арсенал» Ван Перси, Фабрегаса, Джаку, Алексиса Санчеса, Бельерина, Мартинелли, Рейеса и многих других. Кстати, Андрей Аршавин тоже пришел в «Арсенал», когда там работал Кагигао.
Когда речь заходит о поиске талантов, Кагигао — фанатик. Многих футболистов он ведет со школьного возраста. Так чуть не подписал 15-летнего Месси в «Арсенал»: несколько раз встречался с его представителями, но трансфер сорвался — Лионелю не дали разрешение на работу в Великобритании. Тогда же Кагигао подписал 15-летнего Сеска Фабрегаса, который стал легендой «Арсенала», а в будущем — его другом. Скаут не сомневался, что Фабрегас станет звездой, ведь уже подростком тот показывал невероятную игру:
«Его отличало сочетание очень хорошей техники, видения поля, интеллекта. Я наблюдал за мальчиком с GPS в голове, зрелым не по годам. Его решения уже были почти идеальными. Первопроходец, который выиграл все. Отличный футболист и человек».
Знание испанского языка дало Кагигао преимущество — он оброс связями не только в Европе, но и в Южной Америке. Он настолько глубоко погружается в поиск талантов, что готов подглядывать за их тренировками. Так произошло при трансфере Мартинелли в «Арсенал»:
«Он играл за “Итуано”, в полутора часах езды от Сан-Паулу. Мы следили за ним с тех пор, как он играл в любительской лиге. Мы сомневались, но я начал ходить к нему на тренировки, и он меня полностью убедил».
У Кагигао большие связи. Он привез в «Галатасарай» звезд АПЛ
В октябре 2020-го Кагигао внезапно уволили из «Арсенала» — в рамках сокращения штата на фоне пандемии коронавируса. Помимо Кагигао, были уволены еще 55 человек, но скаут оказался одним из самых высокооплачиваемых. Арсен Венгер, которого тогда уже не было в клубе, возмущался:
«Я был поражен. Но какова истинная причина? Конечно, это сделали не из-за денег, потому что после этого “Арсенал” потратил много денег. Я не знаю, можно ли купить хоть одного игрока на зарплату этих 55 уволенных человек».
Кагигао без работы не сидел: в 2020 году стал техническим директором Федерации футбола Чили, где провел два года. Ушел, отказавшись от понижения зарплаты, и с зимы 2023-го возглавляет отдел международных отношений и скаутинга стамбульского «Галатасарая». У Кагигао много связей, поэтому уже летом в «Галатасарай» хлынули звезды из АПЛ: Уилфрид Заа, Хаким Зиеш, Давинсон Санчес и Танги Ндомбеле.
Приход такого специалиста, как Кагигао, станет большим успехом для «Спартака». Поэтому в новость пока не верится — инсайдеры сообщают, что финальная договоренность с Кагигао не достигнута. Альтернативный вариант — бывший спортивный директор «Ромы» Мауро Лео.
Забавно, что Кагигао еще не приехал в Россию, а его уже не ждут. Снова отличился Александр Мостовой — удивился, откуда Кагигао взялся (спойлер: проработал более 20 лет в «Арсенале»):
«Кагигао — двоюродный брат Абаскаля? Спортивным директором не обязательно должен быть экс-футболист, но откуда они все появляются? Почему из Испании? Приедет, заработает денег и уедет. Пусть попробует приехать в Воронеж и добиться результата с “Факелом”».
Денис Лебеденко