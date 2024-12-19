Мостовой — о «Спартаке»: «Меня просто бесит, что в такую команду, в такую страну назначают людей по объявлению»

«Абаскалю просто не повезло, что он продержался два года в “Спартаке” заработал кучу денег, а теперь отдыхает в Дубае или на Ибице. Меня просто бесит, что в такую команду, в такую страну назначают людей по объявлению. Был бы другой иностранец — я бы также сказал, потому что я не знал, кто такой Абаскаль и до сих пор не знаю. Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе. А тем более, в нашем футболе!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Даниилом Нахлесткиным.