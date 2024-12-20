Шаронов: Станкович не делит игроков на основных и запасных, Дуарте — подтверждение этому

«Вышел Дуарте, которого критиковали. Это говорит о том, что Станкович тренирует всех — он не разделяет игроков на основных и запасных. Понятно, что есть обойма, но, если случится травма или дисквалификация, потребуется замена. Выход Дуарте говорит о том, что он тоже готовится к играм. Сочетание выбирает тренер, но подчеркну, что команда хорошо готовится к матчам. Резервные футболисты усиливают игру», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.