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Шаронов: Станкович не делит игроков на основных и запасных, Дуарте — подтверждение этому

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о тренерских принципах наставника московского «Спартака» Деяна Станковича.

Источник: Чемпионат.com

«Вышел Дуарте, которого критиковали. Это говорит о том, что Станкович тренирует всех — он не разделяет игроков на основных и запасных. Понятно, что есть обойма, но, если случится травма или дисквалификация, потребуется замена. Выход Дуарте говорит о том, что он тоже готовится к играм. Сочетание выбирает тренер, но подчеркну, что команда хорошо готовится к матчам. Резервные футболисты усиливают игру», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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