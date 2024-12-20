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Роман Шаронов выделил главный недостаток в игре «Локомотива»

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов выделил главный недостаток в игре московского «Локомотива».

Источник: Чемпионат.com

«Команда показала достаточно высокие результаты, учитывая их условия. Если говорить про игру, то в последнее время стал более пристально следить за “Локомотивом”. Команда делает акцент на оборону — хорошо держат расстояние, компактный блок 4−4−2 и дальше вылет в контратаку. Много голов забивают со стандартных положений, но позиционные атаки у них не выстроены. Большой плюс, что у них молодые игроки.

Были матчи, которые они вытаскивали в конце, а последние три игры привели к таким результатам. Если выигрывали до этого, это не значит, что и следующие матчи выиграют. Футбол тем и хорош. Думаю, после сборов ничего не изменится — будет такой же акцент на оборону. Хочу ошибаться, но думаю, что не ошибусь«, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

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