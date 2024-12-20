Роман Шаронов выделил главный недостаток в игре «Локомотива»

Были матчи, которые они вытаскивали в конце, а последние три игры привели к таким результатам. Если выигрывали до этого, это не значит, что и следующие матчи выиграют. Футбол тем и хорош. Думаю, после сборов ничего не изменится — будет такой же акцент на оборону. Хочу ошибаться, но думаю, что не ошибусь«, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.