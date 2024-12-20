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Роман Шаронов: Карпину повезло, что ему доверяет руководство «Ростова»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о работе Валерия Карпина в «Ростове».

Источник: Чемпионат.com

«Моё мнение: команда была в поиске нового шага, что делать дальше. Будто бы остановились — игра неплохая, но не было результата. В какой-то мере Карпину повезло, что ему доверяет руководство. Они как единое целое. Это не просто слова для прессы, что доверяет тренеру, — они работают в одной упряжке. Они проявляют терпение, видят, как выстраивается тренировочный процесс, как работает Карпин. Поэтому результат и не заставил себя ждать. Клуб не шарахается, не меняют тренеров. “Ростов” отличается свои проектом», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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