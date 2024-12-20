Станкович загубил молодого русского таланта в «Спартаке». Теперь он может уехать за границу

Игнатову 24 года — возраст, когда нужно давать результат, а не ходить в молодых талантах. При этом спортивной злости ехать в аренду и доказывать свою состоятельность — нет. Игнатов готов дальше сидеть на скамейке и ждать шанс, которого может и не быть. Станкович любит физически сильных игроков с бойцовским характером — по обоим критериям Игнатов не проходит. Это тонкий и умный игрок, с которым нужно работать: развивать слабые качества, лепить из него взрослого футболиста. На это у Станкович нет времени — ему нужен результат уже сейчас.