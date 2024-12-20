Станкович загубил молодого русского таланта в «Спартаке». Теперь он может уехать за границу

С 2016 года Михаил Игнатов вызывался в юношеские сборные России и считался восходящей звездой. В 2018-м полузащитник дебютировал в основе «Спартака» при Каррере — в 18 лет в матче Лиги Европы против «Рапида». Сразу посыпались комплименты — за видение поля и искусный пас Игнатова прозвали «новым Титовым».
Игнатов считался большим талантом, но при Станковиче сидит в запасе
Игнатов и правда впечатлял: брал на себя игру и не робел, обыгрывая по несколько соперников. Так досталось Федору Кудряшову в 2019-м — Игнатов крутанул его финтом Зидана:
Последние сезоны Игнатов стабильно выходил на поле, но не был твердым игроком основы. В сезоне 2021/22 сыграл 24 матча в РПЛ, в 2022/23 — 21 матч, в 2023/24 — 24 матча. Вместе с появлениями в Кубке каждый сезон у Игнатова выходило больше 30 матчей. Больше всего он играл при Руе Витории и Гильермо Абаскале.
Когда Игнатов в июле 2022-го три матча подряд не вышел в основе, Абаскаля уже спрашивали о причинах — настолько на слуху был Михаил. Абаскаль в ответ похвалил молодого полузащитника:
«Я верю в Игнатова. Мы анализируем его действия. Я верю в его талант. Он часто остается на вторую тренировку. Но у нас есть 11 человек, которые выходят в старте. Он знает, что я ему доверяю. Уверен, когда он получит шанс, то воспользуется им, как нужно».
С приходом Станковича Игнатов исчез из основы — настолько, что про него все забыли. Он не выходит даже на замены, проведя до перерыва лишь три матча в РПЛ. Но в ноябре Игнатов не унывал:
«Я чувствую поддержку от Станковича. Мне кажется, в отношениях игрок — тренер надо показывать все на поле. Я стараюсь на каждой тренировке и в игровом времени, которое мне предоставляется».
К концу года посыпались инсайды, что «Спартак» хочет отдать Игнатова в аренду. Но футболист не горел таким желанием: «Аренда? Не рассматриваю. Я намерен остаться и бороться».
Философски относился к непопаданию в состав Михаила и его отец. Он считает, что сыну лучше ждать шанс в «Спартаке», чем уходить за игровой практикой:
"Так складывается судьба в нынешних условиях. В прошлом сезоне он выходил, играл, показывал результат на поле, все были довольны. Сейчас такой возможности, к сожалению, не предоставляется. Выбор игрового состава — это прерогатива тренера. Сколько их сменилось за все время: семь или восемь? Я даже не считаю.
Иногда попадаешь на своего тренера, который доверяет и выпускает. А есть тренеры иного плана. Возможно, Станкович хочет пробудить в нем зверя на вторую часть сезона — увидим. Впереди еще сборы, там можно доказать свою состоятельность".
Когда Абаскаля спрашивали, почему не играет Игнатов, он сыпал комплиментами. Станкович — другой: в декабре грубо отреагировал, когда услышал вопрос про Михаила: «Что касается Зиньковского и Игнатова, то я не вижу смысла отвечать на вопрос об их игровом времени после шести подряд».
Игнатов губит себя в «Спартаке». Но Станковича можно понять — это не игрок его стиля
Можно ли сказать, что Станкович «убивает» молодых россиян в «Спартаке»? Да, серб не слишком заинтересован работать с молодежью: Мелешина отпустил в аренду, Зорина почти не выпускает, Хлусевича и Игнатова посадил в глухой запах. Это же касается Зиньковского — пускай, он уже не молодой, но именно при Станковиче засел в глубокий запас.
Ощущение, что Станкович поставил на некоторых игроках крест. Но есть два нюанса: во-первых, вернуться в основу у Станковича реально. Дуарте весь первый круг просидел в запасе, а под конец года стал основным центральным защитником. Во-вторых, Станкович кого-то губит, а кого-то — развивает. При нем невероятно раскрылся Угальде (не забываем, что он тоже молодой — 22 года), сильно спрогрессировал 24-летний Умяров, набрал хорошую форму 26-летний Рябчук, стабильно играет 22-летний Денисов.
Игнатову 24 года — возраст, когда нужно давать результат, а не ходить в молодых талантах. При этом спортивной злости ехать в аренду и доказывать свою состоятельность — нет. Игнатов готов дальше сидеть на скамейке и ждать шанс, которого может и не быть. Станкович любит физически сильных игроков с бойцовским характером — по обоим критериям Игнатов не проходит. Это тонкий и умный игрок, с которым нужно работать: развивать слабые качества, лепить из него взрослого футболиста. На это у Станкович нет времени — ему нужен результат уже сейчас.
Менее чем через месяц «Спартак» приступит к зимним сборам. Хотя Игнатов нацелен на них попасть, он интересен другим клубам. В аренду полузащитника хочет взять «Акрон», а также армянский «Урарту», где работает Дмитрий Гунько. Раньше он возглавлял «Спартак-2» и работал с Игнатовым.
«Хотел бы видеть Игнатова у себя в команде? Конечно-конечно. Был такой момент, когда я отговаривал Игнатова уезжать в Португалию. Игнатов всё-таки съездил туда, но потом вернулся. Разумеется, он очень талантливый игрок, но никак не может раскрыть свой талант», — сказал тренер.
Игнатова поджимает возраст — в 24 года нужно играть, а не ждать шанс. При этом непонятно, кого он может выбить из состава: чистый плеймейкер Станковичу не нужен, а на фланге не играют даже Медина и Зиньковский — Игнатову пробиться еще труднее. Оставшись на скамейке, он рискует потерять драгоценные годы и, как и многие спартаковские таланты, остаться нереализованным.