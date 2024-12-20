Экс-защитник ЦСКА Колотовкин: Аббос — интересный мальчишка, но пока ему чего-то не хватает

«Не знаю, кого можно назвать ярким открытием года в составе ЦСКА. Вот в “Локомотиве” Батраков — действительно открытие. В “Зените” Глушенков очень ярко раскрылся в первых турах, пока не случился перелом. Из тех, кто мне нравится в ЦСКА, могу назвать Аббоса. Он интересный мальчишка, с большим объёмом. Но пока ему чего-то не хватает. Посмотрим, люди взрослеют — становятся крепче», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.