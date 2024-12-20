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Экс-защитник ЦСКА Колотовкин: Аббос — интересный мальчишка, но пока ему чего-то не хватает

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин высказался об игре полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева, признанного игроком 2024 года в Узбекистане.

Источник: Чемпионат.com

«Не знаю, кого можно назвать ярким открытием года в составе ЦСКА. Вот в “Локомотиве” Батраков — действительно открытие. В “Зените” Глушенков очень ярко раскрылся в первых турах, пока не случился перелом. Из тех, кто мне нравится в ЦСКА, могу назвать Аббоса. Он интересный мальчишка, с большим объёмом. Но пока ему чего-то не хватает. Посмотрим, люди взрослеют — становятся крепче», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Файзуллаев провёл 16 матчей за армейцев, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Также на его счету семь матчей и один гол в рамках Фонбет Кубка России.

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