РПЛ предложила запретить членам судейского комитета занимать места в ЭСК

Также РПЛ запросила участие представителя лиги в работе ЭСК без права голоса в качестве наблюдателя, но с правом доведения позиции клубов и мнения РПЛ до членов комитета и их возможного учета в принятии конечных решений. Кроме того, лига предложила предоставить президенту РПЛ право обращаться в ЭСК и департамент судейства по вопросам трактовок эпизодов в матчах чемпионата и Кубка России в случае, если не было соответствующего обращения от клубов.