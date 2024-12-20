РПЛ предложила запретить членам судейского комитета занимать места в ЭСК

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте вынесла предложения по реформированию системы судейства в России, среди которых значится пункт о том, чтобы экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) стала полностью независимым органом, в котором будет запрещено занимать место членам судейского комитета и департаментов судейства и инспектирования РФС.
Документ под названием «Вопросы судейства: анализ и предложения» был опубликован в пятницу на сайте РПЛ. Среди структурных изменений лига также предлагает установить запрет на одновременное вхождение в состав и работу в судейском комитете и департаментах судейства и инспектирования, чтобы разделить оба органа и их обязанности. Судейский комитет — регламентирующий орган, департаменты — исполнительные органы. Данное решение будет соответствовать конвенции УЕФА.
Также РПЛ запросила участие представителя лиги в работе ЭСК без права голоса в качестве наблюдателя, но с правом доведения позиции клубов и мнения РПЛ до членов комитета и их возможного учета в принятии конечных решений. Кроме того, лига предложила предоставить президенту РПЛ право обращаться в ЭСК и департамент судейства по вопросам трактовок эпизодов в матчах чемпионата и Кубка России в случае, если не было соответствующего обращения от клубов.
Результаты аналитической деятельности РПЛ по данному вопросу и ее предложения должны быть рассмотрены на заседании исполкома РФС в первом квартале 2025 года.