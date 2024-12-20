Скандальный футболист ЦСКА выкупил себе целый стриптиз-клуб. Он жил в долг и жестко пил — как тренеры это прощали?

Судьбы футболистов ЦСКА, взявших в 2003-м году первое в истории клуба российское золото, сложились по-разному. Сергей Семак много лет тренирует «Зенит», добывая одно чемпионство за другим. Игорь Яновский эмигрировал в Испанию. Андрей Соломатин отправился на СВО.
Последний в бытность футболистом был жестким лудоманом. Но не он один. Такой же болезнью страдал и его партнер по команде Алан Кусов. Он как-то признался в большом интервью, что оставил в казино 800 тысяч долларов. И потом еще долго не мог расплатиться с долгами.
Игромания в жизни Кусова соседствовала с тягой к алкоголю. Эти вещи нередко идут бок о бок друг с другом. Вот что рассказывал в недавнем интервью Sport24 экс-нападающий ЦСКА Роман Монарев: «Самый яркий пример нарушений — Кусов. Алан безумно талантлив был! Но пил очень много. Ночь не спал, утром приходил на тренировку, вечером — и опять пил, опять ночь без сна».
Еще одну любопытную историю про Кусова рассказал Sport24 экс-футболист армейской команды Руслан Нахушев. Она тоже ярко характеризует Алана.
— Решили как-то с пацанами из ЦСКА пойти в стриптиз-клуб. Заходим, а нам сразу: «Закрыто!». Сначала не поняли в чем прикол — как может быть закрыто, если мы вошли? Но нам объяснили: «Один парень выкупил клуб на весь вечер» — «Что за парень?». Смотрим, а это Кус! (смеется). Сидит на диванчиках, в клетчатой рубашке, в окружении 12 девчонок. Мы начали ему кричать, и он нас заметил: «Свои, пропускайте!».
— Нормально пристроились.
— В этой истории весь Кус. У Алана все деньги уходили на третий день после выдачи зарплаты, и он шел занимать в счет будущей. Вокруг него постоянно была какая-то осетинская тусовка, с ним везде ходили 5−6 его братьев или друзей, жили тоже с ним. Он всю эту ораву обеспечивал — дарил им машины, вещи.
Нахушев признался, что во время игровой карьеры тоже нередко захаживал в казино:
— Я не был лудоманом, но частенько заходил попытать удачу. Особенно после домашних побед.
— Почему именно после них?
— Ну, а что еще делать? После матча у тебя хреначит адреналин, ты в эйфории — до утра точно не заснешь. Плюс для тех, кто играл, на следующий день всегда была восстановительная тренировка — побегали на лайте и разошлись. Короче все условия для того, чтобы до 6−7 часов утра просидеть в казино и поиграть на премиальные.
— Сколько максимум выигрывал?
— Где-то 800 тысяч рублей, в рулетку. Причем в тот вечер я начинал с 500 долларов. Остальные люди, которые сидели вместе со мной, ставили по какой-то тактике, продумывали стратегию. А я чисто на дурака — кидал по десятке. Потом по сотке. И вдруг поперло! Когда сорвал куш, поймал полнейший кураж — начал угощать все заведение напитками. Правда, те 800 тысяч не сделали меня богатым — за все время, что я ходил в казино, примерно столько же и проиграл…
Денис Лебеденко