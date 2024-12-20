Скандальный футболист ЦСКА выкупил себе целый стриптиз-клуб. Он жил в долг и жестко пил — как тренеры это прощали?

— Где-то 800 тысяч рублей, в рулетку. Причем в тот вечер я начинал с 500 долларов. Остальные люди, которые сидели вместе со мной, ставили по какой-то тактике, продумывали стратегию. А я чисто на дурака — кидал по десятке. Потом по сотке. И вдруг поперло! Когда сорвал куш, поймал полнейший кураж — начал угощать все заведение напитками. Правда, те 800 тысяч не сделали меня богатым — за все время, что я ходил в казино, примерно столько же и проиграл…