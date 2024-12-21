Нигматуллин назвал Максименко лучшим вратарем России-2024

«Максименко — лучший вратарь России по итогам 2024 года. Объясню, почему я так считаю. Во-первых, Александр стал регулярно вызываться в национальную команду. Во-вторых, отлично провел сезон в “Спартаке”. И в-третьих, он сыграл наибольшее количество сухих матчей среди всех голкиперов», — заявил Нигматуллин «РБ Спорт».