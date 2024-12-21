Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортивный директор «Пари НН» перепутал рубли и евро, когда делал предложение нападающему «Краснодара»

В четверг, 19 декабря, «Пари НН» объявил, что достиг договоренности о переходе форварда «Краснодара» Александра Кокшарова на правах аренды.

Источник: ФК "Пари НН"

За нижегородский клуб 20-летний футболист будет выступать до конца сезона-2024/2025.

Любопытными подробностями сделки поделился журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа». По информации Карпова, спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов перепутал рубли и евро, когда делал предложение Кокшарову.

«После разговора со стороной игрока Удальцов решил, что зарплата Александра €400к/год и предложил чуть меньше — а именно ₽3 млн/мес (в районе €330к/год).

В реальности оклад 20-летнего напада в Краснодаре — ₽350к/мес (озвучивалось 400). На неадекватно завышенный контракт Кокшарова в нижегородском клубе обратили внимание на совете директоров. И логично его заблокировали.

Сошлись на ₽1 млн/мес, хотя до шоко-оффера Удальцова парень готов был получать в Нижнем примерно ту же ЗП, что в команде Галицкого.

История анекдотичная, но абсолютно реальная и подтверждена тремя источниками», — написал Карпов.

Пари Нижний Новгород
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь