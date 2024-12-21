Спортивный директор «Пари НН» перепутал рубли и евро, когда делал предложение нападающему «Краснодара»

«После разговора со стороной игрока Удальцов решил, что зарплата Александра €400к/год и предложил чуть меньше — а именно ₽3 млн/мес (в районе €330к/год).



В реальности оклад 20-летнего напада в Краснодаре — ₽350к/мес (озвучивалось 400). На неадекватно завышенный контракт Кокшарова в нижегородском клубе обратили внимание на совете директоров. И логично его заблокировали.



Сошлись на ₽1 млн/мес, хотя до шоко-оффера Удальцова парень готов был получать в Нижнем примерно ту же ЗП, что в команде Галицкого.



История анекдотичная, но абсолютно реальная и подтверждена тремя источниками», — написал Карпов.