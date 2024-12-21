Черданцев объяснил низкую результативность Соболева в «Зените»

«У Соболева не ладится? Это нормально. Достаточно много футболистов высокого класса в европейском футболе, которые приходят в новую команду и не сразу себя находят. Во-первых, Соболев в “Спартаке” играл в один футбол, в “Зените” — другой. Во-вторых, он почти не имел конкуренции на позиции.



Считаю, что это большой минус команды — когда игрок не знает, он в основе или нет. Конкуренция — дело хорошее, но основной состав должен быть основным составом. Когда игрок знает, что он выходит в основе, он и готовится по-другому. А когда ты не знаешь, ты начинаешь нервничать. И вместо того, чтобы где-то сыграть попроще, начинаешь что-то выдумывать», — сказал Черданцев «СЭ».