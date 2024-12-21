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Черданцев назвал проблему «Зенита»: Надо брать пример с «Реала»

Известный комментатор Георгий Черданцев ответил «СЭ» на вопрос о проблемах «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, что у “Зенита” перебор игроков. Им решать, но они могли бы расстаться с рядом футболистов, отдав их в аренду, чтобы они играли. Кого именно? Посчитайте, сколько у них нападающих. Столько нет даже в “Реале”. Даже в “Манчестер Юнайтед”, где тоже перебор, столько нет, при 38 матчах в чемпионате. А у нас не 38. Конечно, еще кубок, но мы играем все равно не так, как в Европе. И иметь такую длинную скамейку… Ну куда?

Мне кажется, надо брать пример с “Реала”. Смотрите: сколько в прошлом году было у них задействовано игроков, когда они выиграли Лигу Чемпионов и чемпионат? Ну, 14−15. Минимальная ротация состава. Это правильный пример, на который надо ориентироваться», — сказал Черданцев «СЭ».

Также комментатор считает, что команде нужна «свежая кровь».

«Ребята, которые в “Зените”, все выиграли много раз. Мне кажется, иностранцам сложно находить внутреннюю мотивацию, чтобы убиваться в Оренбурге на искусственном поле. При всем уважении к “Оренбургу”. Это чистая психология, которая играет в спорте большую роль. Нужны люди голодные до побед», — добавил Черданцев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 30006 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Густаво Мантуан)
21′
Акрон
Стефан Лончар
10′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
40′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
55
Родригао
46′
77
Ильзат Ахметов
8
Маркус Вендел
49′
62′
7
Александр Соболев
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
32
Лусиано Гонду
90+12′
17
Андрей Мостовой
82′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
82′
24
Педро
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
63′
21
Роберто Фернандес
90+4′
26
Родриго Эшковал
7
Кирилл Данилин
49′
55′
15
Стефан Лончар
45+2′
6
Максим Кузьмин
86′
80
Вячеслав Бардыбахин
87′
14
Владимир Хубулов
66′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
86′
4
Пауло Витор
24
Артем Дзюба
73′
97
Сергей Грибов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
2
7
Фолы
18
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Реал
Премьер-лига: таблица и календарь