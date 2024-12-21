Черданцев назвал проблему «Зенита»: Надо брать пример с «Реала»

«Мне кажется, что у “Зенита” перебор игроков. Им решать, но они могли бы расстаться с рядом футболистов, отдав их в аренду, чтобы они играли. Кого именно? Посчитайте, сколько у них нападающих. Столько нет даже в “Реале”. Даже в “Манчестер Юнайтед”, где тоже перебор, столько нет, при 38 матчах в чемпионате. А у нас не 38. Конечно, еще кубок, но мы играем все равно не так, как в Европе. И иметь такую длинную скамейку… Ну куда?
Мне кажется, надо брать пример с “Реала”. Смотрите: сколько в прошлом году было у них задействовано игроков, когда они выиграли Лигу Чемпионов и чемпионат? Ну, 14−15. Минимальная ротация состава. Это правильный пример, на который надо ориентироваться», — сказал Черданцев «СЭ».
Также комментатор считает, что команде нужна «свежая кровь».
«Ребята, которые в “Зените”, все выиграли много раз. Мне кажется, иностранцам сложно находить внутреннюю мотивацию, чтобы убиваться в Оренбурге на искусственном поле. При всем уважении к “Оренбургу”. Это чистая психология, которая играет в спорте большую роль. Нужны люди голодные до побед», — добавил Черданцев.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.