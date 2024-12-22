Глава комитета РФС объяснил, почему судей обвиняют в коррупции

«Это может быть, по моему мнению, из-за боли и страдания из-за проигрыша твоей команды, а тебе хочется обвинить человека в предвзятости, а не в обычных человеческих ошибках. Случаются из-за того, что кто-то хочет обвинить судью, чтобы он попал под проверку и следующие судьи опасались вас или вашей команды», — сказал Каманцев.