Широков — о низкой результативности Соболева: «Возможно, все расстрелял в “Спартаке”

«Наверное, у “Зенита” переизбыток центральных нападающих. От кого нужно избавляться? Может быть, на кого-то есть предложение… Но так понимаю, что оно может быть только на Кассьерру. Соболев и [Лусиано] Гонду только пришли. Соотвественно, если есть предложение, то Кассьерру можно отдать», — добавил Широков.