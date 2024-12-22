Судейский комитет РФС знает, что арбитры берут деньги. В чем еще признался его глава Каманцев?

На саму информацию о нелегальной десятке Павел Юрьевич смотрит философски: «Отношусь крайне серьезно. Если обвинение существует, есть три развилки — то, что в этом участвую я, что очень нехорошо, то, что в этом участвует кто-то из моих подчиненных, а я не уследил, что тоже очень плохо, или то, что этого всего нет. Но относиться ко всему этому обязан серьезно и любые факты оцениваю с той точки зрения, что РФС обязан доказать — мы предпринимаем все усилия, чтобы этих фактов не было. Или, если они есть, их выявить».