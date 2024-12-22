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Кокорина жестко спалил свой же тренер! За этот поход в ночной клуб одиозному футболисту явно было стыдно

Неловкая ситуация.

Источник: Соцсети

Вчера Александр Кокорин стал главным героем матча «Арис» — «Омония 29М» в 15-м туре чемпионата Кипра. Нападающий совершил сразу три голевых действия: на 21-й минуте отдал результативную передачу, а на 51-й и 61-й минутах отличился самостоятельно.

При этом первый гол россиянина вышел невероятно красивым — Александр забил ударом пяткой.

Кокорину сейчас 33 года, на Кипре он кайфует и ведет спокойный образ жизни — за последние несколько лет Александр не попал ни в один скандал.

Но были времена, когда Кокорин считался главным тусовщиком российского футбола. Чего только стоит вечеринка в Монако после проваленного Евро-2016.

В «Динамо», где Александр впервые сверкнул как большой талант, и начались его первые тусовки. Историю о бурной ночной жизни Кокорина времен «Динамо», рассказал Sport24 его тогдашний одноклубник Александр Сапета:

— Выходим однажды на тренировку и Божович (тогда — главный тренер «Динамо», Sport24) такой: «Саш, а ты дома со вчерашнего дня не был?» Оказалось, ночью он спалил Саню в каком-то клубе — тот был в той же одежде, в которой приехал с утра на базу.

— Получается реально дома не ночевал?

— Видимо (смеется). Но вообще Саня всегда был и остается мастером — держит уровень, несмотря на все плохие моменты, которые у него были в жизни. Про Кокорина однажды точно снимут фильм.

Тигран Арутюнян

Арис Л
Динамо