Кокорина жестко спалил свой же тренер! За этот поход в ночной клуб одиозному футболисту явно было стыдно

— Выходим однажды на тренировку и Божович (тогда — главный тренер «Динамо», Sport24) такой: «Саш, а ты дома со вчерашнего дня не был?» Оказалось, ночью он спалил Саню в каком-то клубе — тот был в той же одежде, в которой приехал с утра на базу.