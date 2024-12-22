Юрий Жирков выделил трёх футболистов по итогам первой части сезона РПЛ

«Хорошо в этом сезоне выглядит Батраков. В отличие от самого “Локомотива”. К перерыву железнодорожники подсели. Ещё мне нравится Пиняев, остальные фамилии я сейчас не вспомню. Глушенков выглядел неплохо в начале чемпионата, но потом, к сожалению, получил травму», — приводит слова Жиркова Metaratings.