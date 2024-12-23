Пять талантов России отметили в мировом исследовании. В одной категории лучший — Батраков

Сергей Пиняев — без него в таких историях всё ещё не обходится. Полузащитника включили в категорию левых вингеров, которые специализируются на проходах в штрафную. Там он занял седьмое место. И объективно соперничать с топ-3 ему было тяжело — там Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Алехандро Гарначо из «МЮ» и Джейми Байно-Гиттенс из Дортмунда. Футболисты уже с серьёзным именем и статусом в Европе. В отличие от Сергея. Зато полузащитник «Локомотива» опередил зенитовского Педро, который тоже оказался в списке, но на девятом месте.