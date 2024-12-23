Дюков сообщил, что Чеферин поддержал его решение переизбираться на пост президента РФС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поддержал решение главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова переизбираться на новый срок. Об этом Дюков рассказал ТАСС.
«УЕФА поддержал мои планы пойти на выборы президента РФС. Как администрация УЕФА, так и [глава организации] Александер Чеферин», — сказал Дюков.
Конференция РФС, на которой пройдут выборы президента организации, состоится 2 февраля 2025 года. Дюков заявил о намерении переизбираться на пост президента 29 ноября. Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинули 66 членов организации. В соответствии с уставом кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем 5 членами РФС.
Кандидаты, желающие принять участие в выборах президента РФС, должны подать список документов не позднее 24 декабря. Избирательный комитет РФС должен рассмотреть кандидатуры на пост президента организации не позднее 29 декабря. Не позднее 3 января 2025 года РФС должен отправить в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций итоговый список кандидатов.
Дюкову 57 лет, он возглавляет РФС с февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита», до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. В апреле 2021 года Дюков вошел в состав исполкома УЕФА.