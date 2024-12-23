Дюков сообщил, что Чеферин поддержал его решение переизбираться на пост президента РФС

Конференция РФС, на которой пройдут выборы президента организации, состоится 2 февраля 2025 года. Дюков заявил о намерении переизбираться на пост президента 29 ноября. Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинули 66 членов организации. В соответствии с уставом кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем 5 членами РФС.