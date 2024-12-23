Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собрание РПЛ не утвердило Александра Медведева кандидатом в исполком РФС

В РПЛ утвердили Арутюнянца, Айдамирова и Гафина кандидатами в исполком РФС.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин, а также вице-президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров собранием клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) утверждены кандидатами в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте лиги.

Общее собрание клубов прошло в понедельник. Его члены также единогласно поддержали выдвижение кандидатуры действующего главы РФС Александра Дюкова на выборы президента организации, которые пройдут в феврале 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что четвертым кандидатом на место в исполкоме РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона был председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.

Премьер-лига: таблица и календарь