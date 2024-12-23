Собрание РПЛ не утвердило Александра Медведева кандидатом в исполком РФС

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин, а также вице-президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров собранием клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) утверждены кандидатами в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте лиги.
Общее собрание клубов прошло в понедельник. Его члены также единогласно поддержали выдвижение кандидатуры действующего главы РФС Александра Дюкова на выборы президента организации, которые пройдут в феврале 2025 года.
Ранее СМИ сообщали, что четвертым кандидатом на место в исполкоме РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона был председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.