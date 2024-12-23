Сергей Юран назвал два лучших гола первой части нынешнего сезона РПЛ

«Сразу приходит на ум гол Угальде “Краснодару”, когда пошла длинная передача, он поймал мяч на голеностоп, обыграл и пробил. Было здорово. На мой взгляд как профессионала также это гол Дзюбы, когда он забивал “Зениту”. Передача, он завис и направил зряче мяч в угол. За это ему надо отдать должное», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».