Уваров: «Динамо» — весёлая командочка. Ей надо играть матчи по 80, а не по 90 минут

«Динамо» постоянно смотрю, как не смотреть! У меня такое впечатление, что команде надо играть 80 минут, а не 90. Уж больно много пропускают на последних минутах. А так в целом командочка весёлая. Мне кажется, немножко в обороне у них проблемы. Желаю в следующем году исправиться. Дай бог, чтобы, как в прошлом сезоне, поборолись за золото. Ещё есть шанс«, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Олегом Лысенко.