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Уваров: «Динамо» — весёлая командочка. Ей надо играть матчи по 80, а не по 90 минут

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров высказался о выступлениях бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Он пошутил, что команде Марцела Лички надо играть матчи по 80 минут, чтобы не пропускать голы в концовках.

«Динамо» постоянно смотрю, как не смотреть! У меня такое впечатление, что команде надо играть 80 минут, а не 90. Уж больно много пропускают на последних минутах. А так в целом командочка весёлая. Мне кажется, немножко в обороне у них проблемы. Желаю в следующем году исправиться. Дай бог, чтобы, как в прошлом сезоне, поборолись за золото. Ещё есть шанс«, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Олегом Лысенко.

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