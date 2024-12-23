Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набабкин: «Не собираюсь заканчивать. Жду предложений из РПЛ, ФНЛ не рассматриваю»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в комментарии «СЭ» высказался по поводу своей дальнейшей игровой карьеры.

Источник: РИА "Новости"

— Мы с вами общались в сентябре. Вы тогда сказали, что ждете предложений из РПЛ. Поменялось ли что-то, не задумывались о завершении карьеры?

— Ситуация такая же. Я все еще жду предложений из РПЛ.

— ФНЛ не рассматриваете?

— Нет.

Летом у защитника завершился контракт с ЦСКА, Набабкин выступал за армейцев с 2009 года. Он провел за команду 324 матча, забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.

Сейчас 37-летний зфутболист выступает за медиафутбольную команду «СКА-Ростов», которая принадлежит исполнителю и продюсеру Басте (Василий Вакуленко).

Премьер-лига: таблица и календарь