Владимир Обухов: «В России растет очень хорошее поколение футболистов»

«В 2024 году мне понравилось, что стали больше давать играть молодым футболистам. Растет очень хорошее поколение. Кого можно выделить? Можно взять половину “Локомотива”. Пиняев, Глушенков прибавили. Конкретно не хочу выделять кого-то, но молодежь добротная. Несмотря на все события, тенденция развития в России на хорошем уровне. Курс на омоложение дал свои плоды. Когда нас допустят до международной арены, будут неплохие результаты», — приводит слова Обухова Legalbet.ru.