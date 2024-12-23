Мостовой назвал уход Абаскаля из «Спартака» лучшим событием в 2024 году

«Считаю, что уход Абаскаля из “Спартака” — главное событие для нашего футбола в уходящем году. Я удивлен, что он вообще так долго продержался на своем посту. Таким людям вообще не место в футболе, а тем более в таком клубе, как “Спартак”. Сейчас же команду возглавляет футбольный человек, и сразу можно увидеть разницу», — цитирует Мостового «РБ Спорт».