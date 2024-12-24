Леонид Слуцкий назвал свои главные страхи и упомянул Александра Мостового

Есть огромное количество футболистов, которые застряли в прошлом. Я не хочу сейчас обидеть… Александр Мостовой. Лучшие годы его жизни были в далёком-далёком прошлом. И поэтому, так как сегодняшний день неинтересен, непродуктивен, неэффективен, ну, нет жизни, то бесконечно [говорит]: «А как я играл, а как я забивал, а как я это» и так далее. То есть он вспоминает лучшие годы своей жизни.