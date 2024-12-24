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Леонид Слуцкий назвал свои главные страхи и упомянул Александра Мостового

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что боится навсегда остаться в прошлом, и привёл в пример бывшего футболиста Александра Мостового.

Источник: Чемпионат.com

"Я тебе скажу свои страхи. Первый страх — это бесконечно остаться в прошлом. То есть когда у тебя нет сегодняшнего дня.

Есть огромное количество футболистов, которые застряли в прошлом. Я не хочу сейчас обидеть… Александр Мостовой. Лучшие годы его жизни были в далёком-далёком прошлом. И поэтому, так как сегодняшний день неинтересен, непродуктивен, неэффективен, ну, нет жизни, то бесконечно [говорит]: «А как я играл, а как я забивал, а как я это» и так далее. То есть он вспоминает лучшие годы своей жизни.

Мой сегодняшний должен быть настолько крутой, яркий, интересный, чтобы у меня не было повода бесконечно возвращаться назад.

Второй страх — потерять интерес к жизни", — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.