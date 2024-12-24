«При мне влияние клубов на назначение судей невозможно». Каманцев — о высказываниях Федорищева, возвращении Сухины в «Локомотив», женщинах-арбитрах

— Все, что дозволено нормативными документами РФС, он может реализовать. Никаких ограничений и подводных камней не существует. Да, его отстранили от судейства до конца нынешнего сезона. Речь ведь не о том, что он что-то написал в Telegram. А о том, что он ввел в заблуждение комиссию, утверждая, что это не его аккаунт, что кто-то другой подписался его именем и сделал соответствующие записи. А в регламенте прописаны жесткие санкции за введение в заблуждение — от шести месяцев до двух лет дисквалификации. Мы предоставили комиссии доказательства, что это писал Безбородов. И, поскольку он в итоге не подавал апелляции на решение о дисквалификации, можно назвать это косвенным подтверждением нашей правоты.