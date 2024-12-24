Николич: учитывая трансферы «Спартака» и «Зенита», нынешняя таблица РПЛ справедлива

«Мне не нравится место, которое занимает сейчас наша команда. В целом, учитывая, сколько денег тратят на трансферы те же “Зенит”, “Краснодар”, “Спартак” и “Динамо”, нынешнюю таблицу можно назвать справедливой. Но это промежуточный результат, не окончательный. У ЦСКА есть возможность исправить ситуацию, и мы постараемся это сделать. Расстояние до лидеров не так велико, две-три победы, и расклад в таблице поменяется», — приводит слова Марко Николича Bobsoccer.